"Сначала подумал, что меня обманывают": алматинец рассказал, как выиграл квартиру

Алматинец Василий участвует в лотереях "Сәтті Жұлдыз" давно. Он не терял надежды на успех и в итоге, внезапно даже для себя самого, сорвал особенно крупный куш – жилье. Zakon.kz рассказывает, как ему это удалось.

В небольшом интервью мужчина пояснил, что работает вахтовым методом на протяжении последних 20 лет. Отдушиной и развлечением для него стала лотерея, в которой участвует уже два года, как минимум пару раз в неделю.

Долгожданный приз Василию принесла лотерея TeleBingo. Новость о выигранной квартире была настолько ошеломляющей, что алматинец поначалу заподозрил обман.

"Убедился в реальности происходящего только после нескольких звонков. В целом, когда так звонят, конечно, не верится. Наверное, я только сейчас в полной мере осознаю, что победил", – признался счастливчик.

Раскручивая колесо фортуны, он полагался даже на нумерологию. Правда, в последнее время расслабился и начал просто получать удовольствие от процесса. Тактика оказалась верной.

Делиться радостной вестью Василий ни с кем не собирается. Но секретом успеха с казахстанцами все-таки поделился – посоветовал никогда не терять надежды.

Как знать, может, следующим триумфатором лотереи от "Сәтті Жұлдыз" станете именно вы.

Кстати, возможность попытать удачу представится совсем скоро. 30 апреля, в 22:00 в прямом эфире YouTube-канала состоится розыгрыш автомобиля в тиражной лотерее "LOTO 6/49". Для участия необходимо приобрести лотонабор из шести билетов всего за 3 000 тенге.