Академики проголосовали за самоликвидацию РОО "НАН РК"

27 марта в Алматы прошло общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан" (РОО "НАН РК"), созданного в 2003 году в формате общественной организации, сообщает Zakon.kz.

На собрании было принято историческое решение о трансформации академиков РОО "НАН РК" в состав ВНО (Высшая научная организация) НАН РК при президенте РК с последующей самоликвидацией негосударственной формы академии наук (РОО) единогласным решением, с соблюдением всех положений Устава РОО "НАН РК". Участвовавшие на общем собрании академики выразили гражданскую позицию академического сообщества, направленную на консолидацию научного потенциала страны.

Данное решение позволит исключить дублирование с Национальной академией наук при президенте Казахстана и укрепить ее роль как единого, устойчивого научного центра нового формата, объединяющего научный потенциал всех ведущих ученых Академии наук.

Фото: НАН РК

Напомним, что Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан была создана в 2023 году, налажено стабильное финансирование, проведены справедливые и открытые выборы академиков. Академия наделена государственным статусом, обеспечивает стратегическое развитие науки, научно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений, а также взаимодействие с международным академическим сообществом. С принятием в 2024 году закона о "Науке и технологической политике" Академии придан особый статус Высшей научной организации. Теперь эта объединенная Академия наук продолжит славные традиции академической системы, которой в следующем году исполнится 80 лет.

Как отметил глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям, "там, где сильна наука – и государство будет сильным. Без науки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис".

Фото: НАН РК

С момента создания профильного министерства глава государства поручил укрепить влияние науки на экономику, интегрировать ее с инновациями, а также обеспечить практико-ориентированную научную политику. В 2023 году была принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 гг., а также новый закон "О науке и технологической политике". Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых, университетской науке, коммерциализации разработок и развитию научной инфраструктуры в регионах.

Принятое на общем собрании решение общественного объединения стало важным шагом на пути сохранения преемственности, консолидации научного сообщества и взаимодействия науки с производством.