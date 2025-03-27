#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
498.25
537.16
5.96
События

Академики проголосовали за самоликвидацию РОО "НАН РК"

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 20:19 Фото: НАН РК
27 марта в Алматы прошло общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан" (РОО "НАН РК"), созданного в 2003 году в формате общественной организации, сообщает Zakon.kz.

На собрании было принято историческое решение о трансформации академиков РОО "НАН РК" в состав ВНО (Высшая научная организация) НАН РК при президенте РК с последующей самоликвидацией негосударственной формы академии наук (РОО) единогласным решением, с соблюдением всех положений Устава РОО "НАН РК". Участвовавшие на общем собрании академики выразили гражданскую позицию академического сообщества, направленную на консолидацию научного потенциала страны.

Данное решение позволит исключить дублирование с Национальной академией наук при президенте Казахстана и укрепить ее роль как единого, устойчивого научного центра нового формата, объединяющего научный потенциал всех ведущих ученых Академии наук.

Фото: НАН РК

Напомним, что Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан была создана в 2023 году, налажено стабильное финансирование, проведены справедливые и открытые выборы академиков. Академия наделена государственным статусом, обеспечивает стратегическое развитие науки, научно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений, а также взаимодействие с международным академическим сообществом. С принятием в 2024 году закона о "Науке и технологической политике" Академии придан особый статус Высшей научной организации. Теперь эта объединенная Академия наук продолжит славные традиции академической системы, которой в следующем году исполнится 80 лет.

Как отметил глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям, "там, где сильна наука – и государство будет сильным. Без науки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис".

Фото: НАН РК

С момента создания профильного министерства глава государства поручил укрепить влияние науки на экономику, интегрировать ее с инновациями, а также обеспечить практико-ориентированную научную политику. В 2023 году была принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 гг., а также новый закон "О науке и технологической политике". Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых, университетской науке, коммерциализации разработок и развитию научной инфраструктуры в регионах.

Принятое на общем собрании решение общественного объединения стало важным шагом на пути сохранения преемственности, консолидации научного сообщества и взаимодействия науки с производством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Позиция Казахстана высоко оценивается в столицах Азербайджана и Армении – эксперт
События
21:10, Сегодня
Позиция Казахстана высоко оценивается в столицах Азербайджана и Армении – эксперт
Канат Бозумбаев оценил паводковую обстановку в селах двух областей Казахстана
События
20:06, Сегодня
Канат Бозумбаев оценил паводковую обстановку в селах двух областей Казахстана
В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
19:59, Сегодня
В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: