Путешественники застряли в аэропорту Алматы

В ночь на 28 марта 2025 года туристы из Алматы должны были вылететь на остров Пхукет в Таиланд. Однако их долгожданное путешествие пришлось перенести из-за неисправности самолета, сообщает Zakon.kz.

Информация от возмущенных пассажиров была размещена в социальных сетях. Сначала задержка возникла у самолета Air Astana. Во Вьетнам рейс отправили, но через несколько часов.

А вот пассажирам SCAT повезло меньше. Их рейс планировали на 01:35. Но вылет откладывали раз за разом. По словам пассажиров, им пообещали решить проблему и отправить людей уже в 11:50.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

Ответ был следующим:

"При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено горячее питание и напитки".

Также авиакомпания SCAT принесла извинения пассажирам задержанного рейса.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Верба перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете. По ее словам, чаще всего люди могут столкнуться на борту самолета с обмороками, респираторными симптомами, тошнотой или рвотой, обострением сердечно-сосудистых заболеваний, судорогами, отеками, паническими атаками и тревожностью.