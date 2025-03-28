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События

Путешественники застряли в аэропорту Алматы

самолет, задержки, Алматы, Таиланд, SCAT, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:19 Фото: pexels
В ночь на 28 марта 2025 года туристы из Алматы должны были вылететь на остров Пхукет в Таиланд. Однако их долгожданное путешествие пришлось перенести из-за неисправности самолета, сообщает Zakon.kz.

Информация от возмущенных пассажиров была размещена в социальных сетях. Сначала задержка возникла у самолета Air Astana. Во Вьетнам рейс отправили, но через несколько часов.

А вот пассажирам SCAT повезло меньше. Их рейс планировали на 01:35. Но вылет откладывали раз за разом. По словам пассажиров, им пообещали решить проблему и отправить людей уже в 11:50.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

Ответ был следующим:

"При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено горячее питание и напитки".

Также авиакомпания SCAT принесла извинения пассажирам задержанного рейса.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Верба перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете. По ее словам, чаще всего люди могут столкнуться на борту самолета с обмороками, респираторными симптомами, тошнотой или рвотой, обострением сердечно-сосудистых заболеваний, судорогами, отеками, паническими атаками и тревожностью.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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