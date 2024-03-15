Сотни пассажиров застряли в аэропорту Алматы

Вечером 14 марта 2024 года аэропорт Алматы из-за снегопада с сильным ветром приостановил работу. Через несколько часов в воздушной гавани заявили о возобновлении рейсов. Однако 15 марта сотни пассажиров по-прежнему не могут дождаться самолетов, сообщает Zakon.kz.

Судя по табло на сайте аэропорта Алматы, 17 рейсов задерживаются на отправление, еще 33 – на прибытие.

Фото: alaport.com

Очевидцы делятся видео с обстановкой в переполненном аэропорту.

Многие, не успев занять кресла, расположились на полу.

Пресс-служба воздушной гавани решила выступить с комментарием. По их данным, для полноценной работы усилен весь состав смены и задействована вся спецтехника.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что из-за сложных метеоусловий были задержки рейсов. После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди. В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены". Пресс-служба аэропорта Алматы

В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест.

"В работе были задействованы все пассажирские трапы. Информация о нехватке трапов не соответствует действительности". Пресс-служба аэропорта Алматы

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в аэропорту 16 февраля 2024 года – тоже из-за непогоды.