Самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете перечислила врач

На борту самолета даже здоровый организм может дать сбой. Оказывается, это связано сразу с несколькими факторами, которые влияют на состояние человека во время полета, сообщает Zakon.kz.

О самых частых экстренных ситуациях со здоровьем, которые случаются в полете, рассказала в интервью "Газете.Ru" доктор медицинских наук Ольга Верба.

По ее словам, чаще всего люди могут столкнуться на борту самолета с обмороками, респираторными симптомами, тошнотой или рвотой, обострением сердечно-сосудистых заболеваний, судорогами, отеками, паническими атаками и тревожностью.

"Условия на борту отличаются от тех, к которым мы привыкли на земле, и это влияет на наше состояние. Существует несколько факторов, которые влияют на организм во время полета. Первый из них – шум, который мешает некоторым пассажирам расслабиться во время полета или уснуть, он также может вызвать головную боль. Поэтому обязательно нужно брать с собой беруши или наушники", – пояснила врач.

Второй – различные вибрации, укачивание во время перелета. Больше всего от вибраций самолета страдают те пассажиры, места которых находятся в зоне работы воздушных винтов.

"Третий фактор – гипоксия. В самолете мы находимся в условиях, сопоставимых с высотой 2000 метров над уровнем моря. Чтобы нивелировать кислородное голодание, можно погулять пару часов в парке, сделать легкие упражнения перед вылетом. А вот заниматься спортом за день до полета не нужно, мышцы будут требовать больше кислорода для восстановления", – добавила доктор.

Также Верба дала совет тем пассажирам, которые имеют повышенный риск образования тромбов из-за перелетов. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщики, беременные, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, и спортсмены, которые находятся на стадии "сушки".

Она отметила, что для профилактики тромбоза перед полетом нужно пить воду, надеть на борт свободную и удобную одежду, которая не будет сковывать движения, а также совершать периодические короткие прогулки по салону самолета.

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