В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов

Развитие внутренних туристических и логистических маршрутов – это одно из приоритетных направлений, которое в своем Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" обозначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим глава государства поручил начать строительство аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах ВКО. Возведение аэровокзалов в этих туристически привлекательных местах региона – большой шаг к развитию их потенциала и инвестиционной привлекательности. С ходом строительства аэропортов во время рабочей поездки в Восточный Казахстан ознакомился министр транспорта РК Марат Карабаев.

Фото: пресс-центр ВКО

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, привлечены квалифицированные подрядные организации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2025 года, завершение – на декабрь 2025 года. Финансирование проекта, включая дорожную и инженерную инфраструктуру, осуществляется за счет средств РГП "Казаэронавигация". Важно отметить, что уже на этапе строительных работ новые аэропорты дадут экономический эффект в виде создания рабочих мест, использования материалов местного производства, увеличения казахстанского содержания. В регионе есть компании, у которых имеется достаточный опыт в строительстве и реконструкции взлетно-посадочных полос и других элементов инфраструктуры воздушной гавани.

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил глава региона Нурымбет Сактаганов, со строительством двух аэропортов связывают большие перспективы в сфере развития туризма и других отраслей экономики. Воздушная гавань станет своеобразным транспортно-логистическим хабом, связующим звеном сразу между несколькими районами ВКО и областным центром. Это обеспечит стабильность грузовых и пассажирских перевозок, рост товарооборота, даст новый импульс развитию локального бизнеса, а значит, росту экономики и повышению качества жизни людей.

Фото: пресс-центр ВКО

"Будут создаваться новые рабочие места, аэропорт однозначно увеличит поток туристов не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит развивать новые туристические бренды, ведь Зайсанский район – это ворота Казахстана, а Катон-Карагайский район давно зарекомендовал себя как здравница с пантолечением и традиционной казахской медициной. Именно здесь набирает обороты сельский туризм с его гостевыми домами, конными прогулками, настоящей деревенской кухней. Помимо прочего, здесь можно создать и горнолыжный курорт, ведь аэропорт избавит от неудобств в виде закрытых дорог, а современное оборудование позволит принимать рейсы практически при любых погодных условиях", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Если говорить более конкретно, то в Катон-Карагайском районе аэропорт будет находиться между населенными пунктами Белкарагай и Орнек, вблизи автодороги "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи". Расстояние до села Катон-Карагай составит 25 км, до села Үлкен Нарын – 62 км. В Зайсанском районе аэропорт появится на территории бывшего военного аэродрома Сатпай, недалеко от трассы "Омск – Майкапчагай". Он будет расположен в 25 км от города Зайсан и в 85 км от села Акжар.

Фото: пресс-центр ВКО

"К следующему туристическому сезону аэропорты в Зайсанском и Катон-Карагайском районах уже должны быть готовы принимать первые рейсы", – сказал министр транспорта РК Марат Карабаев.

На первом этапе масштабной стройки на территории аэропортов будут оборудованы взлетно-посадочные полосы длиной 2200 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать самолеты Q400, ATR 42/72, CRJ200. Таким образом, в Восточном Казахстане авиасообщением будут охвачены населенные пункты Катон-Карагайского, Зайсанского и Тарбагатайского районов и района Үлкен Нарын. Планируется открытие прямых внутренних рейсов в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей, а также международных направлений в Китай и Россию. И это даст большой экономический эффект не только для Катон-Карагайского района, но и для близлежащих.

"В колледже Саратовки уже в следующем учебном году начнется подготовка специалистов в сфере авиации, которые будут проходить практику на базе вертолетного отряда Восточного Казахстана. Наша задача – обеспечить высококвалифицированными кадрами новые аэропорты", – подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.