Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
Фото: akorda.kz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В аэропорту Алматы высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 29 марта 2025 года, президенты проведут неформальную встречу и посетят ряд объектов города.
Фото: akorda.kz
Ранее в пресс-службе Акорды сообщали, что в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят выставку, посвященную искусственному интеллекту, которая проходит в Алматы.
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