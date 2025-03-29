Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В аэропорту Алматы высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 29 марта 2025 года, президенты проведут неформальную встречу и посетят ряд объектов города.

Фото: akorda.kz

Ранее в пресс-службе Акорды сообщали, что в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

Кроме того, президенты посетят выставку, посвященную искусственному интеллекту, которая проходит в Алматы.