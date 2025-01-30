Ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус: президент подписал указ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 января 2025 года подписал указ о присвоении статуса "Национальный" РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона РК "О культуре" президент постановил:

"Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным казенным предприятиям "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан".

Правительству Казахстана поручено принять меры, вытекающие из указа.

"Указ вводится в действие со дня его подписания", – говорится в документе.

Материал по теме После слов Токаева университету в Астане присвоили имя Куляш Байсеитовой

21 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус. Подробнее об этом здесь.