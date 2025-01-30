Ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус: президент подписал указ
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 января 2025 года подписал указ о присвоении статуса "Национальный" РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона РК "О культуре" президент постановил:
"Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным казенным предприятиям "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан".
Правительству Казахстана поручено принять меры, вытекающие из указа.
"Указ вводится в действие со дня его подписания", – говорится в документе.
21 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус. Подробнее об этом здесь.
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