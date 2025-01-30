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Культура и шоу-бизнес

Ведущим музеям Казахстана присвоен национальный статус: президент подписал указ

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:38 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 января 2025 года подписал указ о присвоении статуса "Национальный" РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона РК "О культуре" президент постановил:

"Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным казенным предприятиям "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан".

Правительству Казахстана поручено принять меры, вытекающие из указа.

"Указ вводится в действие со дня его подписания", – говорится в документе.

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21 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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