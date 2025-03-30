Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь – советник президента Руслан Желдибай. "Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса", – написал он в своем Telegram-канале. По словам Желдибая, акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.

"Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту", – заключил он. Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы.

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