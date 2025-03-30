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События

Отчет каждые две недели: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 22:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь – советник президента Руслан Желдибай. 

"Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Желдибая, акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.


"Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту", – заключил он. 

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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