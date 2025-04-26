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Общество

Отчет каждые две недели: в акимате Алматы разработали план по исполнению поручений Токаева

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В акимате Алматы разработали план конкретных мероприятий по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на качественное развитие города, сообщает Zakon.kz.

Их глава государства дал во время своей рабочей поездки в мегаполис в Алматы 28-29 марта 2025 года.

Об этом 26 апреля сообщил пресс-секретарь – советник президента Руслан Желдибай.

"Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком", – написал он в своем Telegram-канале.

Эффективность деятельности акима анализирует Администрация президента. О конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат мегаполиса.

Ранее стало известно, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

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Андрей Дюсупов
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