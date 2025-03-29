Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау главам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Досаев рассказал президентам об истории создания плотины "Медеу" в Малом Алматинском ущелье. Также им продемонстрировали популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Фото: akorda.kz

"Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время здесь функционирует пять канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году "Шымбулак" посетили 1,4 млн человек", – говорится в сообщении Акорды.

Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии.

Фото: akorda.kz

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.

Фото: akorda.kz

Сегодня, 29 марта 2025 года, в Казахстане с рабочим визитом находится президент Узбекистана. Его самолет приземлился в Алматы, где Шавката Мирзиёева встретил глава страны Касым-Жомарт Токаев.