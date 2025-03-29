#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
События

Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы

Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 13:15 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау главам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Досаев рассказал президентам об истории создания плотины "Медеу" в Малом Алматинском ущелье. Также им продемонстрировали популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Фото: akorda.kz

"Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время здесь функционирует пять канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году "Шымбулак" посетили 1,4 млн человек", – говорится в сообщении Акорды.

Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии.

Фото: akorda.kz

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.

Фото: akorda.kz

Сегодня, 29 марта 2025 года, в Казахстане с рабочим визитом находится президент Узбекистана. Его самолет приземлился в Алматы, где Шавката Мирзиёева встретил глава страны Касым-Жомарт Токаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Смог наблюдается в субботу в Астане и еще девяти городах
События
12:32, Сегодня
Смог наблюдается в субботу в Астане и еще девяти городах
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
События
12:12, Сегодня
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе
События
10:02, Сегодня
До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: