#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
События

Аэропорту Алматы выписали штраф на 122 млн тенге: прокуроры его отменили

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:14 Фото: akorda.kz
Прокуроры вмешались в спор между "Алматы Су" и компанией, строящей новый терминал аэропорта города, отменив выставленный ей штраф на сумму более 122 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Алматы, строительством нового международного терминала и реконструкцией аэропорта занимается ТОО "TAV Казахстан".

"Общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест. Однако ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения Алматы по результатам проверки необоснованно выставило штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы)", – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Турксибского района внесла акт надзора и пресекла незаконные действия ГКП на ПХВ "Алматы Су". Штраф и дополнительные начисления инвестору отменили.

Ранее пассажиры запечатлели на видео, как в новом терминале аэропорта Алматы с потолка течет вода. В аэропорту пояснили, что подрядная организация проводила работы по установке резервного трубопровода и в ходе тестового запуска системы на одном из соединений трубопровода произошел разрыв.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
На что потратят 228 млн тенге возвращенных активов в Павлодарской области
События
13:09, Сегодня
На что потратят 228 млн тенге возвращенных активов в Павлодарской области
Замакима и предприниматель лишились свободы после сделки за 10 млн тенге
События
12:10, Сегодня
Замакима и предприниматель лишились свободы после сделки за 10 млн тенге
Ближе, чем кто-либо: уникальные кадры визита президентов в Алматы
События
11:04, Сегодня
Ближе, чем кто-либо: уникальные кадры визита президентов в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: