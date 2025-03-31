Аэропорту Алматы выписали штраф на 122 млн тенге: прокуроры его отменили

Прокуроры вмешались в спор между "Алматы Су" и компанией, строящей новый терминал аэропорта города, отменив выставленный ей штраф на сумму более 122 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Алматы, строительством нового международного терминала и реконструкцией аэропорта занимается ТОО "TAV Казахстан".

"Общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест. Однако ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения Алматы по результатам проверки необоснованно выставило штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы)", – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Турксибского района внесла акт надзора и пресекла незаконные действия ГКП на ПХВ "Алматы Су". Штраф и дополнительные начисления инвестору отменили.

Ранее пассажиры запечатлели на видео, как в новом терминале аэропорта Алматы с потолка течет вода. В аэропорту пояснили, что подрядная организация проводила работы по установке резервного трубопровода и в ходе тестового запуска системы на одном из соединений трубопровода произошел разрыв.