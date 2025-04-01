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Какой будет погода в апреле в Казахстане

Какой будет погода в апреле в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 13:38 Фото: pexels
Синоптики "Казгидромета" распространили информацию о том, каким будет апрель в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в апреле будет происходить дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана ожидается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны – через +10°С.

"В первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем дождь, в южных регионах – грозовые дожди. По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы", – рассказали в "Казгидромете".

Прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • на западе страны ночью от +8+13°С до -3+8°С, днем от +18+25°С до +11+16°С, на юго-западе в отдельные дни днем воздух будет прогреваться до +20+28°С;
  • на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью от -5+5°С до +3+8°С, днем от +8+13°С до +15+22°С;
  • на юге республики ночью от +2+10°С до +10+15°С, днем от +18+25°С до +25+30°С.
  • на юго-востоке республики ночью от -5+5°С до +7+12°С, днем от +12+20°С до +18+27°С.

Во второй декаде апреля еще возможны осадки в северной половине страны в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде – преимущественно дожди.

На большей части страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до -3+5°С, днем от +15+25°С до +8+13°С.

В южных регионах и на западе республики днем воздух будет прогреваться до +23+32°С, но не исключены более прохладные дни с температурным фоном +10+18°С.

О том, какой будет погода в первые три дня апреля, читайте здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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