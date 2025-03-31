28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан

Cмена барических образований обусловит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана 1, 2 и 3 апреля 2025 года. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Так, в эти дни по Казахстану пройдут дожди с грозами. Кроме того, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

Лишь в центре и на юге страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется преимущественно погода без осадков.

Метеорологи добавляют, что в западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах – туманы.

На большей части страны ожидается повышение дневных температур от 8-13 до 15-20 тепла. К примеру,

на юге от 18-23 до 20-28 тепла,

на юго-востоке от 12-20 до 18-23 тепла,

на востоке основной фон составит 5-15 тепла.

Лишь на западе ожидается понижение от 15-25 до 13-22 тепла.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" разместили детальный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 1, 2 и 3 апреля 2025 года. Так, если в Астане прогнозируют снег, то в Алматы и Шымкенте температура поднимется до 22℃ и 26℃ тепла, соответственно.

