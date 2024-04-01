Наступление весны в Казахстане: какой будет погода в апреле

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на апрель 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По климатическим сведениям, апрель – время решительного наступления весны на всей территории Казахстана.

"В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в Улытауской, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в Абайской и Восточно-Казахстанской областях, в конце декады – 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (Улытауская, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля – в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях.

По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны – гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.

В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7°С, днем +3+8°С. Затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5°С, днем до +12+20°С. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7°С, днем до +5+12°С.

На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3°С, днем до +5+15°С. Затем прогнозируется повышение ночью до +3+10°С, днем до +13+23°С. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5°С, днем до +7+15°С.

На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9°С, днем +13+20°С.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Центральной Азии температурный фон повысится:

на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С;

в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13°С, днем до +17+27°С.

"Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С". РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на неделю.