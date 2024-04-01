Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наступление весны в Казахстане: какой будет погода в апреле

Наступление весны в Казахстане: какой будет погода в апреле, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 10:59 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на апрель 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По климатическим сведениям, апрель – время решительного наступления весны на всей территории Казахстана.

"В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в Улытауской, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в Абайской и Восточно-Казахстанской областях, в конце декады – 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (Улытауская, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля – в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях.

По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны – гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.

В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7°С, днем +3+8°С. Затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5°С, днем до +12+20°С. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7°С, днем до +5+12°С.

На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3°С, днем до +5+15°С. Затем прогнозируется повышение ночью до +3+10°С, днем до +13+23°С. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5°С, днем до +7+15°С.

На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9°С, днем +13+20°С.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Центральной Азии температурный фон повысится:

  • на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С;
  • в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13°С, днем до +17+27°С.
"Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С".РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на неделю.

Читайте также

Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Алматы
Видео студента духовной семинарии Алматы завирусились в соцсетях
взрывные работы на реках
В двух областях Казахстана взорвали реки для предотвращения ледовых заторов
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Спорт
Казахстанская штангистка подняла 160 кг на Кубке мира по тяжелой атлетике
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: