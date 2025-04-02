В Карагандинском зоопарке заявили о вандализме со стороны гостей

Администрация Карагандинского зоопарка сообщила об акте вандализма. Злоумышленника просят добровольно урегулировать конфликт, сообщает Zakon.kz.

Так, в зоопарке следят за порядком с помощью системы видеонаблюдения (около 100 камер).

"К сожалению, недавно одна из наших камер зафиксировала акт вандализма. Мужчина нанес повреждение стеклянной двери, пнув ее ногой, в результате чего она разбилась", – говорится в сообщении парка.

"Мы просим мужчину, запечатленного на видео, обратиться в администрацию зоопарка для урегулирования вопроса. Вы можете связаться с нами по телефону 8 (747) 248-39-88 или лично посетить администрацию". Пресс-служба Карагандинского зоопарка

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