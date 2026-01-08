Алматинский зоопарк попросил о помощи

Администрация зоопарка Алматы запустила экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок. Так, горожан просят не выбрасывать живые ели, а приносить их в зоопарк, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточняют, что принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.

"Елки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни". Пресс-служба зоопарка Алматы

Акция продлится с 8 по 18 января 2026 года.

Прием новогодних елок осуществляется через служебный вход Алматинского зоопарка (ул. Орманова, 64).

"Принимаются только натуральные, живые елки. Контактный телефон 8 (701) 676-85-85". Пресс-служба зоопарка Алматы

