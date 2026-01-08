#Казахстан в сравнении
Общество

Алматинский зоопарк попросил о помощи

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Администрация зоопарка Алматы запустила экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок. Так, горожан просят не выбрасывать живые ели, а приносить их в зоопарк, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточняют, что принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.

"Елки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни".Пресс-служба зоопарка Алматы

Акция продлится с 8 по 18 января 2026 года.

Прием новогодних елок осуществляется через служебный вход Алматинского зоопарка (ул. Орманова, 64).

"Принимаются только натуральные, живые елки. Контактный телефон 8 (701) 676-85-85".Пресс-служба зоопарка Алматы

Завораживающую сказку показал зоопарк Алматы: что ждет посетителей зимой

Стоит отметить, что 1 января 2026 года крокодиловому кайману по прозвищу Зина исполнилось 54 года. Хищник является старейшим жителем парка.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
