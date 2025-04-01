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События

Казахстанец "подрался" с фонарем и получил 30 суток ареста

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 12:43 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны рассказали о работе по борьбе с вандализмом. Так, с начала 2025 года суд уже привлек к ответственности 50 человек за умышленную порчу имущества, загрязнение общественных мест, а также повреждение зданий и жилых помещений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 31 марта поздней ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Мамбетова и "устроил" драку с фонарным столбом.

По решению суда ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста.

Правоохранители в очередной раз выступают с предупреждением:

"Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере до 60 МРП (с 1 января 2025 года месячный расчетный показатель в Казахстане составляет 3 932 тенге) либо арест до 30 суток".

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 12:43
Астанчане "подрались" с дорожным знаком и разбили остановку

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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