Казахстанец "подрался" с фонарем и получил 30 суток ареста

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны рассказали о работе по борьбе с вандализмом. Так, с начала 2025 года суд уже привлек к ответственности 50 человек за умышленную порчу имущества, загрязнение общественных мест, а также повреждение зданий и жилых помещений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 31 марта поздней ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Мамбетова и "устроил" драку с фонарным столбом. По решению суда ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Правоохранители в очередной раз выступают с предупреждением: "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере до 60 МРП (с 1 января 2025 года месячный расчетный показатель в Казахстане составляет 3 932 тенге) либо арест до 30 суток". Материал по теме Астанчане "подрались" с дорожным знаком и разбили остановку Ранее казахстанцам озвучили страшные последствия "покупки" военного билета. Подробнее прочитать можно по этой ссылке.

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