Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы

В Алматы провели спецоперацию по задержанию четверых мужчин, грабивших людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, самому младшему из них 26 лет, самому старшему – 51.

В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района.

По данным криминальной полиции, во время последнего преступления подозреваемые напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.

"При задержании в автомобиле подозреваемых были обнаружены и изъяты два газотравматических пистолета. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется расследование", – подытожил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия для установления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.

13 марта на севере Казахстана задержали мужчину, вооруженного боевым пистолетом.