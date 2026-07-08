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Происшествия

Опасного мужчину задержали ночью в Алматы

человек с ножами, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:57 Фото: pixabay
В Алматы ночью на одном из перекрестков пьяный мужчина с ножами напугал людей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 8 июля 2026 года рассказали, что тревожный ночной вызов поступил на пульт "102". Очевидцы сообщили, что на пересечении проспекта Райымбека и улицы Утеген батыра находится мужчина, который размахивает двумя ножами.

"Экипаж патрульной полиции прибыл на место в считанные минуты. Информация подтвердилась: вооруженный мужчина был оперативно обезврежен и задержан. Как установили полицейские, нарушителем оказался безработный, ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить причины своего поведения он не смог", – сообщили в ДП.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, действиям задержанного будет дана правовая оценка.

6 июля стало известно, что в Алматы задержали мужчину по подозрению в убийстве отчима.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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