Нукенов о международной конференции в честь 80-летия Победы: Шаг в укреплении взаимоотношений наших стран

В Алматы в Доме дружбы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция "Память Победы: Единство поколений и народов".

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.

В своем приветственном слове заведующий отделом внутренней политики Администрации президента поздравил участников с юбилейной датой, отметив важность взаимодействия двух стран в сохранении исторической памяти.

"Проведение конференции "Память Победы: Единство поколений и народов" в Алматы – это еще один шаг в укреплении взаимоотношений наших стран. Память о войне – это наша общая история, которая также служит сегодня основой для плодотворной совместной работы на перспективу. Под эгидой 80-летия Победы, да и в целом, нам важно реализовать совместные проекты, направленные на обучение, самореализацию, духовно-нравственное воспитание молодежи", – отметил Абзал Нукенов.

В рамках конференции был подписан План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

Программа конференции состояла из трех панельных сессий: "Память Победы: Мост между поколениями и культурами", "Молодежные движения по поддержке Памяти Победы" и "Современные проекты по укреплению общей истории".

В преддверии знаменательной даты сторонами запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.

В своей речи на конференции министр культуры и информации Аида Балаева остановилась на теме вклада казахстанцев в общую Победу, отметив, что участие в войне принял каждый пятый житель республики.