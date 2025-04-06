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События

После грандиозного концерта жители Актау убрали мусор на площади

Актау, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 12:26 Фото: акимат Мангистауской области
После церемонии открытия международного мероприятия "Актау – культурная столица тюркского мира" более ста волонтеров и коммунальщиков Мангистауской области привели в порядок территорию набережной и очистили ее от мусора, сообщает Zakon.kz.

Жители также продемонстрировали настоящий пример гражданской ответственности. Они не только наслаждались концертом, но и помогали поддерживать чистоту в городе.

Подобные инициативы становятся все более распространенными среди населения. Стоит отметить, что с первого дня мероприятия волонтеры очищают побережье от мусора в рамках акции "Таза Қазақстан" и призывают жителей не загрязнять город.

"Известно, что на значимое для нашего города мероприятие приезжают гости из разных уголков страны и зарубежья. Там, где такое большое скопление народа, увеличивается и количество мусора, а набережная мгновенно загрязняется. Помимо встречи гостей и оказания помощи, мы проводим непрерывную уборку. Тем самым мы протянули руку помощи специалистам коммунальных служб. Призываем всех жителей соблюдать чистоту", – сказал волонтер Ислам Тилепов.

5 апреля 2025 года состоялась торжественная церемония открытия, посвященная мероприятиям в рамках присвоения Актау статуса "Культурная столица тюркского мира 2025 года".

По случаю этого знаменательного события президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо. Его зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

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Андрей Дюсупов
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