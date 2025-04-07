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События

Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО

Жаксылык Омар получил новую должность, заместитель акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:04 Фото: Instagram/shko.akim.official
Бывший аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар назначен первым заместителем акима ВКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом в понедельник, 7 апреля, на своей странице в Instagram рассказал глава региона Нурымбет Сактаганов.

"Сегодня Жаксылыка Омара назначил своим первым заместителем. У Жаксылыка Мукашевича большой опыт работы на государственной службе. Шесть лет он был акимом областного центра. Все проблемы и чаяния региона ему знакомы. Уверен, что свои силы и знания он приложит в работе на новом ответственном посту", – указал аким ВКО.

Жаксылык Омар до нового назначения занимал пост советника акима Восточно-Казахстанской области (с декабря 2024 года). Ранее был акимом Усть-Каменогорска (август 2018 – ноябрь 2024). Кроме того, в разные годы занимал должности заместителя акима Восточно-Казахстанской области; заместителя акима Алматинской области.

Пост акима Усть-Каменогорска Омар освободил в ноябре 2024 года в связи с истечением срока полномочий. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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