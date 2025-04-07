Казахстанка может лишиться 12 млн тенге из-за любви к цветам

Жительница Шымкента решила украсить свою жизнь цветами и ничего лучше не придумала, как собрать букет на поле в сельском округе Уялыжар Ордабасинского района. Только теперь ее задержали стражи порядка. Ведь женщина выбрала краснокнижные тюльпаны, сообщает Zakon.kz.

Видео с любительницей цветов разлетелось по Казнету 7 апреля 2025 года.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области после проверки заявили, что женщину задержали:

"Возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч. 1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений".

Согласно законодательству, за плохое обращение с редкими видами растений могут наказать штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей (1 МРП – 3 932 тенге, а значит, это более 11 796 000 млн тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Теперь проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств, по результатам которого будет принято законное решение.

Дикие тюльпаны не размножаются луковицами, в основном семенами. Семена лежат в земле от четырех до семи лет, прежде чем прорастут и образуют новую луковицу. Если рвать цветы, то очень скоро их на земле не останется.

В дополнении сказано, что полиция проводит рейды и мониторинг социальных сетей для выявления нарушений природоохранного законодательства. Также на поле установлены предупредительные таблички и ведутся разъяснительные работы.

"В свою очередь стражи порядка напоминают, что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность согласно закону". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Примечательно, что годом ранее тюльпаны срывала 22-летняя жительница Ордабасинского района. Кроме того, она еще и записала все на видео, разместив на своей странице в социальных сетях.