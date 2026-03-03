Что означает каждый цвет тюльпана на языке любви

Тюльпан – символический цветок весны, именно их выбирают в качестве ярких подарков женщинам на 8 Марта. Мужчинам рассказали, какого цвета выбрать цветы, чтобы они стали не только признаком внимания, но и признанием, сообщает Zakon.kz.

Каждый оттенок несет особое послание. Выбирая букет для любимой, помните – красные тюльпаны говорят о глубокой, пылкой страсти и признании в вечной любви. Их идеально дарить той, с кем вы уже давно вместе или хотите выразить сильные чувства.

Желтые тюльпаны, вопреки стереотипу о "вестнике разлуки", на языке цветов означают искреннее восхищение, солнечную радость и пожелание счастья – это знак того, что женщина освещает вашу жизнь, как солнце, пишет News.ru.

Розовые тюльпаны символизируют нежность, трогательную заботу и зарождающееся чувство. Их можно вручить, когда хотите сказать: "я тронут тобой" или выразить уважение.

Белые – послание чистоты, прощения и новых начинаний. Если вы хотите попросить прощения или начать отношения с чистого листа, дарите белые тюльпаны.

Фиолетовые и сиреневые оттенки говорят о верности, преданности и уважении, они подчеркивают, что женщина для вас – идеал.

А пестрые сорта тюльпанов дарят, когда хотят сказать: "у тебя невероятно красивые глаза".

