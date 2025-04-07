Алматы накрыл ураганный ливень: что там происходит

Вечером 7 апреля в Алматы резко ухудшилась погода. В городе прошли дожди с грозой, сопровождались они сильным ветром с порывами до 20 м/с, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, непогода началась внезапно – ветер поднялся за считаные минуты. В отдельных районах сообщается о перебоях с электричеством и мобильной связью.

"Я родился в этом городе и прожил тут всю жизнь – такого дождя не видел никогда. Все началось внезапно. Поднялся ветер, из окон начали вылетать вещи, баннеры просто срывало. Через десять секунд начался ливень такой силы, что все машины на трассе, где обычно едут 120-140 км/ч, сбавили скорость до 10 км/ч. Это было похоже на апокалипсис", – рассказал местный житель.

Вместе с тем в соцсетях уже появились первые кадры с последствиями непогоды. На видео видно, как дерево обрушилось на автомашину.

Также в городе зафиксированы семибалльные пробки.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и завтра, 8 апреля. РГП "Казгидромет" в мегаполисе объявило штормовое предупреждение. Ночью – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 18 м/с.