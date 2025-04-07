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События

Опасная погода: штормовое предупреждение объявлено в Алматы и во всех областях

Штормовое предупреждение в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 19:23 Фото: pixabay
Во всех областях Казахстана на 8 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, 8 апреля ночью на востоке области Улытау ожидается временами сильный дождь. Днем на севере, востоке области гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, востоке, юге области, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане – ночью гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается ночью и утром туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане – ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе, в центре Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный. В Туркестане – ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем – гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается ночью гроза, днем на западе, юге, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается сильный дождь, на западе, севере, юге области гроза. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее – гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный. В Усть-Каменогорске утром и днем – гроза. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, утром и днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем – гроза. Ветер западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

8 апреля в Кызылординской области ожидается сильный ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау – ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Днем на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе – ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный. В Актау ночью и утром – туман.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы ночью – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 18 м/с. В Конаеве ночью – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 18-23 м/с.

Ранее синоптики предупредили: сильные дожди с грозами придут в Казахстан.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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