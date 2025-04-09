Бывшего крупного чиновника Минсельхоза подозревают в тяжком коррупционном преступлении

В коррупции подозревают экс-заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре 9 апреля, подразделением по Астане ведется расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.

7 апреля в Антикоре рассказали о приговоре начальнику Управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, которого признали виновным в неоднократном получении взяток и посадили на 7,5 лет.