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События

Бывшего крупного чиновника Минсельхоза подозревают в тяжком коррупционном преступлении

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
В коррупции подозревают экс-заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре 9 апреля, подразделением по Астане ведется расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.

7 апреля в Антикоре рассказали о приговоре начальнику Управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, которого признали виновным в неоднократном получении взяток и посадили на 7,5 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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