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События

Начальник УЧС Экибастуза лишился свободы на 7,5 года

Начальник УЧС Экибастуза лишился свободы на 7,5 лет, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:19 Фото: gov.kz
В Агентстве РК по противодействию коррупции сегодня, 7 апреля 2025 года, рассказали, что осужден начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза Даулет Куконев, сообщает Zakon.kz.

Приговор в отношении начальника УЧС Экибастуза Куконева Д., его заместителя Майманова Ж. и предпринимателя Жумашева Б. оглашен 31 марта Экибастузским городским судом.

"Куконев и Майманов признаны виновными в неоднократном получении от Жумашева взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы. Приговором суда Куконев осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Майманов и Жумашев – к 7 годам лишения свободы каждый", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

"Кроме того, Куконев лишен специального звания "полковник гражданской обороны", Майманов – "майор гражданской обороны", – добавили в Антикоре.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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