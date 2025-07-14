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Общество

"Грозу коррупционеров" Олесю Кексель вновь подозревают в пытках

бывшая сотрудница Антикора Олеся Кексель, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 15:08 Фото: gov.kz
Экс-заместителя главы следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олесю Кексель подозревают в пытках, передает корреспондент Zakon.kz.

Информация об этом появилась в социальных сетях. В Генпрокуратуре РК 14 июля 2025 года ее подтвердили.

"Мы подтверждаем, что бывший замглавы следственного департамента Антикора Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках", – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

16 ноября 2021 года стало известно, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. 21 ноября 2021 года сообщалось, что дело в отношении Кексель прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

Олеся Кексель занималась расследованием громких коррупционных дел, таких как дело экс-премьера Серика Ахметова, бывших министров здравоохранения Жаксылыка Доскалиева и национальной экономики Куандыка Бишимбаева, исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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