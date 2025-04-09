"Пользовался большим авторитетом": Токаев выразил соболезнования родным Льва Таракова

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 апреля 2025 года выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента уточнили, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Льва Таракова. "Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", – говорится в телеграмме. Ранее стало известно о кончине известного казахстанского журналиста Льва Таракова. Ему было 58 лет. Свои соболезнования выразила министр культуры и информации Аида Балаева.

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