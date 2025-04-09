#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
События

"Пользовался большим авторитетом": Токаев выразил соболезнования родным Льва Таракова

"Пользовался большим авторитетом": Токаев выразил соболезнования родным Льва Таракова, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 18:19 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 апреля 2025 года выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента уточнили, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Льва Таракова.

"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", – говорится в телеграмме.

Ранее стало известно о кончине известного казахстанского журналиста Льва Таракова. Ему было 58 лет. Свои соболезнования выразила министр культуры и информации Аида Балаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
События
18:31, Сегодня
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: