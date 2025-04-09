"Пользовался большим авторитетом": Токаев выразил соболезнования родным Льва Таракова
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 апреля 2025 года выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе президента уточнили, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Льва Таракова.
"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", – говорится в телеграмме.
Ранее стало известно о кончине известного казахстанского журналиста Льва Таракова. Ему было 58 лет. Свои соболезнования выразила министр культуры и информации Аида Балаева.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript