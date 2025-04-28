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Политика

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Сеита Каскабасова

Касым-Жомарт Токаев, соболезнования, телеграмма, ученый, Сеит Каскабасов, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 16:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого, доктора филологических наук Сеита Каскабасова, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы соболезнования разместил Telegram-канал Акорды 28 апреля 2025 года:

"Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности. Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа".

Сеит Каскабасов – советский и казахстанский литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана. Родился 24 июня 1940 года в Семипалатинске (ныне Семей). Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая и аспирантуру Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова.

Каскабасов удостоен премии имени Ч. Валиханова НАН РК (1986), Госпремии РК (1992), премии им. Жамбыла (1996), Нагрудного знака МОН РК "За заслуги в развитии науки Казахстана" (2002), премии им. Махамбета (2003). В 2019 году получил орден Парасат.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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