Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Сеита Каскабасова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого, доктора филологических наук Сеита Каскабасова, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы соболезнования разместил Telegram-канал Акорды 28 апреля 2025 года:

"Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности. Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа".

Сеит Каскабасов – советский и казахстанский литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана. Родился 24 июня 1940 года в Семипалатинске (ныне Семей). Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая и аспирантуру Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова.

Каскабасов удостоен премии имени Ч. Валиханова НАН РК (1986), Госпремии РК (1992), премии им. Жамбыла (1996), Нагрудного знака МОН РК "За заслуги в развитии науки Казахстана" (2002), премии им. Махамбета (2003). В 2019 году получил орден Парасат.