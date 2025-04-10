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События

100-летие Героя Советского Союза Имангали Билтабанова отметили в Актюбинской области

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 18:17 Фото: акимат Актюбинской области
В Кобдинском районе прошли патриотические и спортивные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Имангали Билтабанова. Собравшиеся почтили память героя и прославили его подвиги, сообщает Zakon.kz.

Участники мероприятия почтили память Имангали Билтабанова минутой молчания и возложили цветы в парке "Мәңгілік ел" в селе Кобда. Аким района Изгилик Тынымгереев, брат фронтовика Зулкарнай Башпаев, представители интеллигенции выступили с речью, подчеркнув важность пропаганды подвига героя.

Фото: акимат Актюбинской области

"Сегодня мы собрались, чтобы отметить 100-летие Героя Советского Союза, гордого сына казахского народа Имангали Билтабанова. Этот день является ярким отражением прошлого, символом мужества и чести, днем почтения памяти человека, который отдал свою жизнь за Родину. Имангали Билтабанов – истинный пример для нас всех. Он стоял на передовой Великой Отечественной войны, сражаясь с врагом, и своей безграничной любовью к Родине проявил настоящий героизм. Его подвиг накладывает на нас большую ответственность, и эти героические поступки никогда не должны быть забыты, потому что это жизненный путь, полный мужества и самоотверженности на пути к Победе", – отметил в своей речи аким района.

Фото: акимат Актюбинской области

Мероприятия были организованы с целью пропаганды подвига героя и воспитания у молодежи патриотизма. Почетные граждане района Малик Жекеев и Кажымукан Сатенов обратились к участникам мероприятия, рассказав о героизме Имангали Билтабанова. Они подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге героя для будущих поколений.

"Сегодняшнее мероприятие – это не просто памятный момент, а важная инициатива, которая оставит след в сердцах людей и поможет воспитывать патриотический дух среди молодежи. Народ, который забывает свою историю, лишается будущего. Мы обязаны воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, ведь только народ с высоким духом способен быть сильным и успешным. Наша задача – научить молодежь ценить свою историю и служить своей Родине с гордостью и преданностью", – сказал ветеран труда Серик Ботагарин.

Фото: акимат Актюбинской области

В районном физкультурно-оздоровительном комплексе были открыты областные соревнования по волейболу среди колледжей и соревнования по футболу, посвященные памяти героя. В спортивных мероприятиях приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, прибывшие из города Актобе, Уилского и Кобдинского районов.

Фото: акимат Актюбинской области

Также были проведены мероприятия в родном селе героя. Участники посетили село И. Билтабанова, где состоялось спортивно-патриотическое мероприятие под названием "Рухты ұрпақ". Во дворе школы была организована памятная акция "Ерлігі елге мақтан", посвященная подвигам героя. На выставке "Даңқ жолы" в сельском клубе были представлены копии письма, написанного героем своему брату Искаку, а также награды его командира Южакова. В ходе мероприятия были представлены материалы о подвиге героя на фронте.

Мероприятие, посвященное 100-летию Имангали Билтабанова, завершилось концертной программой "Батырлар елінің қайтпас қыраны". Школьники и молодежь исполнили патриотические песни. Имена и подвиги героев, прошедших через войну, останутся навсегда в памяти народа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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