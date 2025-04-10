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События

Аэропорты Астаны и Алматы стали лучшими в Центральной Азии и СНГ

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 03:33 Фото: Zakon.kz
Аэропорты Астаны и Алматы признаны лучшими в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airport Awards2025, сообщает Zakon.kz.

Международный аэропорт Алматы назван лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, а Терминал 2 признан лучшим новым терминалом в мире. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев удостоился премии Skytrax World Airport Awards 2025 в категории "Лучший персонал среди аэропортов Центральной Азии и СНГ".

Премия Skytrax World Airport Awards считается международным эталоном качества в сфере авиации. Она основывается на независимых опросах пассажиров со всего мира. При выборе победителей учитываются основные показатели:

  • удобство для пассажиров;
  • качество сервиса, уровню инфраструктуры и внедрение инноваций.

Вслед за казахстанскими аэропортами в региональном рейтинге разместились Ташкент, Кишинёв, Ереван, Атырау и Ашхабад. В то же время в мировом топ-100 казахстанские аэропорты не фигурируют. Лидером глобального списка в 13-й раз стал сингапурский Чанги.

Чанги сам по себе считается достопримечательностью. Ранняя регистрация позволяет пассажирам сдавать чемоданы за 48 часов до вылета, чтобы погулять по аэропорту налегке.

Комплекс включает огромный 10-этажный торговый центр Jewel, который в 2024 году посетили 80 млн человек. Кроме того, здесь есть многочисленные крытые сады, включая Центр бабочек и 40-метровый Rain Vortex, самый большой в мире крытый водопад. Здесь есть спа-салоны, отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк динозавров.

В апреле Чанги получил награду за лучший в мире ресторан в аэропорту, а также за лучшие в мире туалеты в аэропорту и лучший аэропорт в Азии.

Казахстанцы, имеющие долги по налогам могут получить запрет на выезд.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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