Аэропорты Астаны и Алматы стали лучшими в Центральной Азии и СНГ

Аэропорты Астаны и Алматы признаны лучшими в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax World Airport Awards2025, сообщает Zakon.kz.

Международный аэропорт Алматы назван лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, а Терминал 2 признан лучшим новым терминалом в мире. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев удостоился премии Skytrax World Airport Awards 2025 в категории "Лучший персонал среди аэропортов Центральной Азии и СНГ".

Премия Skytrax World Airport Awards считается международным эталоном качества в сфере авиации. Она основывается на независимых опросах пассажиров со всего мира. При выборе победителей учитываются основные показатели:

удобство для пассажиров;

качество сервиса, уровню инфраструктуры и внедрение инноваций.

Вслед за казахстанскими аэропортами в региональном рейтинге разместились Ташкент, Кишинёв, Ереван, Атырау и Ашхабад. В то же время в мировом топ-100 казахстанские аэропорты не фигурируют. Лидером глобального списка в 13-й раз стал сингапурский Чанги.

Чанги сам по себе считается достопримечательностью. Ранняя регистрация позволяет пассажирам сдавать чемоданы за 48 часов до вылета, чтобы погулять по аэропорту налегке.

Комплекс включает огромный 10-этажный торговый центр Jewel, который в 2024 году посетили 80 млн человек. Кроме того, здесь есть многочисленные крытые сады, включая Центр бабочек и 40-метровый Rain Vortex, самый большой в мире крытый водопад. Здесь есть спа-салоны, отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк динозавров.

В апреле Чанги получил награду за лучший в мире ресторан в аэропорту, а также за лучшие в мире туалеты в аэропорту и лучший аэропорт в Азии.

Казахстанцы, имеющие долги по налогам могут получить запрет на выезд.