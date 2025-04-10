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Финансы

Арест счетов и запрет на выезд: что нужно знать казахстанцам, имеющим долги по налогам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:39 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 10 апреля 2025 года, рассказали, что нужно знать физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, сообщает Zakon.kz.

При возникновении задолженности, как проинформировали в ведомстве, физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней.

"В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ".ДГД по Мангистауской области

Далее, как пояснили в департаменте, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям.

"Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям".ДГД по Мангистауской области

В ведомстве отметили, что частные судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

"При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности, с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности".ДГД по Мангистауской области

Во избежание дополнительных расходов гражданам рекомендуется своевременно производить уплату налогов.

"Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat".ДГД по Мангистауской области

О том, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в Казахстане в апреле 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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