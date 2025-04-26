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Политика

Встреча глав МИД Центральной Азии и Китая состоялась в Алматы

Главы МИД, Китай, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 15:02 Фото: gov.kz
В Алматы состоялась 6-я встреча министров иностранных дел формата "Центральная Азия – Китай", сообщает Zakon.kz.

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиёр Саидов и представитель Туркменистана.

Основное внимание было уделено:

  • укреплению политического диалога;
  • расширению торгово-экономических связей;
  • развитию транспортной взаимосвязанности;
  • совместной борьбе с вызовами и угрозами;
  • вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе.

Стороны обсудили предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия, а также подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.

Мурат Нуртлеу в своем выступлении отметил важность укрепления многостороннего формата "Центральная Азия – Китай", акцентируя внимание на необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых сферах для обеспечения стабильности в регионе.

"Нами создаются все условия, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов "ЦА+", а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания", – отметил глава МИД Казахстана.

Участники заседания выразили готовность к регулярным встречам в данном формате, подчеркивая значимость продолжения конструктивного диалога в условиях глобальных вызовов, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям.

По итогам мероприятия министры иностранных дел приняли Информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия – Китай".

Накануне в МИД Казахстана рассказали, пострадали ли казахстанцы в землетрясении под Стамбулом.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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