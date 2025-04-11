За дрифт средь бела дня алматинца отправили за решетку

31-летний водитель автомашины Lexus на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова устроил дрифт, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 11 апреля, мужчину задержали сотрудники Управления полиции Алмалинского района.

"Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", – рассказали в ДП.

В полиции отметили, что в последнее время участились случаи грубого нарушения правил дорожного движения, особенно со стороны молодых водителей.

"К сожалению, все чаще фиксируются опасные маневры, дрифт на улицах с интенсивным движением и в густонаселенных районах. Такие действия не только незаконны, но и создают реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения", – говорят в ДП.

Например, сразу 25 протоколов составили полицейские Алматы на юного водителя из соседней страны, который систематически нарушал ПДД в городе.