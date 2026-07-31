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Общество

В Алматы на два дня ограничат движение на пересечении Абая и Жарокова

газовое оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на два дня ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова. Об этом Zakon.kz сообщили в городском филиале АО QazaqGaz Aimaq.

Специалисты рассказали, что ограничения связаны со строительством перехода газопровода через проспект Абая и улицу Жарокова в рамках проекта по модернизации газораспределительных сетей.

Движение на участке будет ограничено с 06:00 1 августа до 2 августа.

Жителей и гостей Алматы просят заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и выполнять указания сотрудников, обеспечивающих безопасность движения.

Также мы уже рассказывали, что в городе закроют улицу Манаса от Абая до Тимирязева с 19:00 31 июля 2026 года до 08:00 4 августа 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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