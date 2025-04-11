Куда первым делом направился Токаев по прилете в Шымкент

11 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по прилете в Шымкент осмотрел новый терминал аэропорта города, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео опубликовали в пятницу в Telegram-канале Акорды.

Объект построен во исполнение поручения президента по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций.

Как сообщили главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент. Отмечалось, что в ходе рабочей поездки глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города.