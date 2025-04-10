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Политика

Сергей Лавров в Алматы: названа цель визита

Лавров в Алматы, Россия, визит, цель, Нуртлеу, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:17 Фото: МИД РК
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 10 апреля встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Алматы с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МИД РК, во время переговоров стороны подробно обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Поддержание высокой динамики политического диалога и последовательная реализация достигнутых договоренностей остаются приоритетами двустороннего сотрудничества. Именно такой настрой задают наши президенты", – подчеркнул Нуртлеу.

Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Отмечена позитивная динамика в развитии межгосударственного партнерства в стратегически значимых секторах, включая транспорт и логистику, энергетику, металлургию, машиностроение, промышленность и сельское хозяйство.

Лавров, Алматы, визит, Нуртлеу, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:17

Фото: МИД РК

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули устойчивый рост двустороннего товарооборота, объем которого в 2024 году составил 27,8 млрд долларов США, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Собеседники выразили взаимный интерес в достижении в обозримом будущем целевого показателя в 30 млрд долларов США.

Кроме того, министры подтвердили обоюдную нацеленность на всестороннее развитие стратегического партнерства и союзничества. Важное значение также было уделено координации усилий в рамках международных и региональных организаций.

"Казахстан – наш надежный союзник и сосед. Мы традиционно оказываем поддержку друг другу как на двустороннем уровне, так и на международной арене, следуя курсу, определенному главами государств" – отметил Лавров.

За большой вклад в укрепление и развитие отношений между странами заместители министра иностранных дел России Михаил Галузин и Александр Панкин были награждены орденом "Достық" II степени.

По случаю празднования 80-летия Победы министры иностранных дел возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Лавров, Алматы, визит, Нуртлеу, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:17

Фото: МИД РК

Программа визита главы МИД РФ продолжится совместным участием в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств и встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Россия", запланированных на 11 апреля.

Не так давно, в конце марта, Алматы посещал другой высокий гость – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его встречал президент Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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