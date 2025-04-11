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События

Токаев: Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда

Токаев высказался о поддержке соседей, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:11 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 11 апреля на встрече с общественностью Шымкента заявил, что Казахстан как ответственный член международного сообщества остается твердо привержен принципам открытой торговли и свободного передвижения товаров и услуг, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, наша страна выстраивает отношения со всеми партнерами на основе взаимного доверия, открытого диалога и учета интересов друг друга.

"Торговля – движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой", – сказал Токаев.

Казахстан, по его словам, активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логистических проектов.

"Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба. Интересы народа – превыше всего. Опираясь на них, мы осуществляем сбалансированную и стабильную внешнюю политику. В казахском языке есть поговорка: "Көрші ақысы – тәңір ақысы" ("Принимая соседа, возвращаешь долг Богу"). Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми сопредельными государствами, уделяя этому особое внимание. Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность", – подчеркнул президент.

10 апреля глава государства высказался о нестабильной ситуации на мировых рынках. По его словам, текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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