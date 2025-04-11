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События

Президент Токаев рассказал, какое решение Трампа приветствует

Токаев, Трамп, пошлины, торговля, США, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:25 Фото: akorda.kz
11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что "в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны".

"Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры", – сказал глава государства.

Он продолжил, что, по прогнозам экспертов, введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов.

"В начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок. Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют. Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений. Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И, разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, необходимо максимально адаптироваться к глобальной ситуации – тщательно продумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения. Важно защитить экономику страны от различных вызовов

"Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает большими возможностями. Рост валового внутреннего продукта за январь-март составил 5,8%. Несомненно, это очень хороший показатель, особенно в столь непростые времена. Хочу отметить, что национальная экономика развивается в первую очередь за счет таких отраслей, как транспорт, строительство, промышленность и торговля. Это действительно значимое достижение. На случай обострения мирового кризиса мы сможем воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами. Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться. Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных действиях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей", – сказал он.

В своем выступлении президент также заявил, что Казахстан продолжит "укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба". 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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