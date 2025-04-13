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События

В РК лаборатория физики Луны и планет прекратила работу в АФИФ из-за неэффективности

Лаборатория физики Луны и планет, прекращение, работа , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 19:07 Фото: freepik
В Астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова принято решение о роспуске лаборатории физики Луны и планет в связи с утратой научной преемственности и отсутствием продуктивной деятельности, сообщили 13 апреля в пресс-службе учреждения, передает Zakon.kz.

Как уточняется, в институте был издан приказ о мерах по обновлению кадрового состава в научных подразделениях. В частности, руководителям лабораторий пенсионного возраста было предложено внести предложения по кандидатам на замещение руководящих должностей, а также усилить участие в научных мероприятиях и соблюдение трудовой дисциплины.

"На сегодняшний день возраст самого молодого научного сотрудника лаборатории составляет 76 лет, а руководитель подразделения Виктор Тейфель, возглавляющий лабораторию с 1974 года, в 2025 году отметил 92-летие. В связи с ухудшением здоровья он утратил зрение и возможность самостоятельного передвижения", – говорится в сообщении.

По информации института, за последние 20 лет в лаборатории не наблюдается обновление кадров, не подготавливаются аспиранты и докторанты, отсутствуют публикации в международных научных журналах, а также заявки на грантовое финансирование. С 2018 года сотрудники не публиковались в индексируемых изданиях, не участвовали в конференциях и не проводили научные семинары.

4 марта в адрес директора АФИФ поступила служебная записка от начальника отдела наблюдательной астрофизики, курирующего работу лаборатории, с изложением проблем в ее деятельности. На общеинститутской встрече директор института предложил В.Г. Тейфелю упразднить лабораторию и продолжить работу в рамках отдела, однако сам Тейфель и два его сотрудника отказались от предложения.

"В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан сотрудникам были вручены уведомления о расторжении трудового договора, с которыми они ознакомились и подписали", – сообщили в институте.

В АФИФ подчеркнули, что решение принято на основании оценки эффективности научной деятельности, а также в целях обеспечения преемственности и развития кадрового потенциала института.

Ранее председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульзат Кобенова 11 апреля 2025 года на парламентских слушаниях в Сенате заявила, что за последние годы в стране количество вузов, готовящих юристов, сокращено с 72 до 59. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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