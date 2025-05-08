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Культура и шоу-бизнес

Спектакль "Алия" показали в Астане к 80-летию Победы

Русский театр драмы имени М. Горького в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:08 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
На сцене Русского театра драмы имени М. Горького 8 мая 2025 года к 80-летию Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой состоялся показ спектакля "Алия", сообщает Zakon.kz.

В постановке приняли участие актеры театра и военнослужащие Нацгвардии. Военный хор исполнил песни военных лет, а в финале прозвучала песня "Алия" Сейдоллы Байтерекова в исполнении духового оркестра. Премьера спектакля прошла осенью прошлого года. Главную роль исполнила Айжулдыз Багланова.

"Идея пришла руководству театра где-то 1,5 года назад. И я решил, что нужно это исполнить, сделать. Написал пьесу, и с нашими актерами мы поставили замечательный спектакль", – рассказал режиссер театра им. М. Горького Игорь Седин.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Он считает, что спектакль поднимает важную тему патриотизма среди молодежи. 18-летняя девушка посвятила свою жизнь служению Родине. Авторы хотели показать подвиг и силу женского духа, не концентрируя внимание на ужасах войны. В спектакле не прозвучало ни одного выстрела.

"Хочется, чтобы сейчас молодежь была тоже патриотичной. Этого сейчас не хватает. Здесь как раз рассказывается о духовной составляющей человека, что человек с душой, с силой, и ему приходится делать некий такой осознанный выбор в пользу своего государства, своего отечества, своего дома, своей родины, своей семьи", – пояснил Игорь Седин замысел постановки.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ранее сообщалось, что второкурсница Коркемай Елеусиз создала комикс о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой.

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Бауыржан Муканов
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