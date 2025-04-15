В Западно-Казахстанской области стартовал капитальный ремонт четырех железнодорожных вокзалов

В Западно-Казахстанской области начались работы по реконструкции четырех железнодорожных вокзалов. Реконструкция проводится в рамках масштабной программы по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, что проект реализуется в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал, что развитие транспортно-логистического сектора остается одним из стратегических приоритетов государства.

Работы охватят вокзалы в Уральске, Аксае, Чингирлау и на станции Семиглавый Мар. Все объекты имеют историческое значение и играют важную роль в обеспечении транспортной доступности и мобильности населения в регионе. Сегодня в области 14 поездов обслуживают 7 маршрутов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Наиболее крупным объектом станет железнодорожный вокзал в Уральске, построенный в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 м², а пропускная способность – до 900 пассажиров в сутки.

В городе Аксай реконструкции подвергнется вокзал 1937 года постройки, станция Семиглавый Мар, построенная в 1916 году, и Чингирлау (1936 года постройки) также включены в проект.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил важность реализуемого проекта.

"Начало ремонта вокзалов – это важный этап в развитии инфраструктуры региона. В соответствии с поручением президента мы приступили к комплексной работе по обновлению ключевых транспортных объектов. Это не только улучшит условия для пассажиров, но и станет вкладом в развитие региональной экономики и логистики", – сказа аким.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Реализация проекта позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности на железнодорожных вокзалах, улучшить сервисное обслуживание и создать более удобные условия для пассажиров.

Проект предусматривает как внешнее, так и внутреннее обновление вокзалов. Архитектурный облик зданий будет приведен в соответствие с современными требованиями. Внутренние помещения претерпят значительные изменения — они станут более удобными, функциональными и безопасными. При этом при разработке проектов учитывались пожелания общественности.