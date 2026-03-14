В Атырауской области продолжается масштабная реконструкция 9 вокзалов

Обновление 6 железнодорожных вокзалов планируют завершить в первом полугодии. Отметим, что в рамках программы модернизации инфраструктуры региона обновляют 9 объектов, один из которых – вокзал города Атырау, сообщает Zakon.kz.

Построенное в 1972 году здание долгие годы обслуживало пассажиров региона. Общая площадь здания составляет 3744,8 кв. м, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Реконструкция не ограничивается Атырау: работы ведутся также в Макате, Жамансоре и Мукыре. В Исатае, Доссоре, Аккистау, Сагизе и Курмангазы вместо старых зданий строят новые вокзалы. Обновление включает модернизацию фасадов, замену инженерных и санитарных сетей, установку новых систем освещения и навигации.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды: в зданиях устанавливают пандусы, современные санузлы, комнаты матери и ребенка, а также зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется оборудовать подъемные платформы и оснастить вокзалы дополнительной инфраструктурой для маломобильных граждан.

По словам руководителя отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Данияра Гарифуллы, среднесуточный пассажиропоток на вокзале Атырау составляет около 1300 человек.

"С сентября 2025 года по поручению главы государства АО "Казакстан Темір Жолы" совместно с акиматом области проводят ремонт и модернизацию 9 вокзалов региона. В первом полугодии текущего года планируется завершить работы на вокзалах Сагиза, Маката, Доссора, Аккистау, Исатая и Ганюшкино, оставшиеся объекты будут введены в эксплуатацию во втором полугодии", – сообщил Гарифулла.

Всего в области насчитывается 16 железнодорожных вокзалов, находящихся на балансе АО "Қазақстан Темір Жолы". Последний капитальный ремонт большинства объектов проводился в 2004 году, а в Атырау – в 2015-м. Теперь обновленные вокзалы станут не просто транспортными объектами, а новыми точками притяжения для жителей и гостей региона, подчеркивает специалист.