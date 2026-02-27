#Референдум-2026
Экономика и бизнес

КГД сделал важное заявление для казахстанцев

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 01:08 Фото: pexels
27 февраля 2026 года Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК выступил с официальным заявлением по поводу ложной информации, распространяемой в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о распространившейся в мессенджерах информации о якобы платных услугах по вопросам работы в системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ). В Комитете подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ оказывается исключительно на безвозмездной основе.

"В целях предотвращения возможных мошеннических схем, а также недопущения неправомерного доступа к учетным записям налогоплательщиков, КГД настоятельно рекомендует пользоваться исключительно официальными каналами поддержки ИС ЭСФ, размещенными на официальном интернет-портале органов государственных доходов". Комитет государственных доходов МФ РК

Ранее в КГД заявили, что в Казахстане с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге.

Канат Болысбек
