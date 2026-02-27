КГД сделал важное заявление для казахстанцев

27 февраля 2026 года Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК выступил с официальным заявлением по поводу ложной информации, распространяемой в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о распространившейся в мессенджерах информации о якобы платных услугах по вопросам работы в системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ). В Комитете подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ оказывается исключительно на безвозмездной основе.

"В целях предотвращения возможных мошеннических схем, а также недопущения неправомерного доступа к учетным записям налогоплательщиков, КГД настоятельно рекомендует пользоваться исключительно официальными каналами поддержки ИС ЭСФ, размещенными на официальном интернет-портале органов государственных доходов". Комитет государственных доходов МФ РК

Ранее в КГД заявили, что в Казахстане с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге.