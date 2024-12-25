КГД опубликовал важное оповещение для налогоплательщиков

Комитет государственных доходов РК 25 декабря 2024 года предупредил казахстанцев о фейковых уведомлениях о задолженностях, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах" на электронные адреса или в виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков.

КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.

"Информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения "e-Salyq". Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП. В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений", – указано в распространенном сообщении.

Важно! Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов опубликовал топ вопросов-ответов по уплате и возврату налогов и других обязательных платежей в бюджет.