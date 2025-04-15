30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важный этап политики единства и согласия

15 апреля в здании акимата Алматинской области в городе Конаеве состоялось заседание Совета областной Ассамблеи народа Казахстана, приуроченное к предстоящей 34-й сессии АНК.

Мероприятие открыл председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Марат Султангазиев, поздравив участников с важным событием.

⁠"Стабильность и межэтническое согласие – основа развития страны. Ассамблея неизменно доказывает свою значимость как ключевой общественный институт в этом направлении," – подчеркнул он в своей речи.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На повестке дня обсуждались следующие вопросы:

Выборы общественных заместителей председателя Ассамблеи региона.

Были предложены кандидатуры председателя филиала Республиканского общественного объединения "Барбанг" и этнокультурного центра "Ронаи" Гамзе Бадриевича Гейдарова, а также председателя областного Совета аксакалов Амангельды Данибековича Беспаева. Оба кандидата были единогласно избраны на должности общественных заместителей.

⁠Принятие новых членов в состав ассамблеи.

Вручение удостоверений членов АНК и юбилейных медалей "30 лет Ассамблее народа Казахстана".

Слово по этим вопросам было предоставлено руководителю областного управления внутренней политики Ерику Азильжановичу Абитову. Он отметил вклад новых членов и награжденных в укрепление единства и согласия в обществе.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В рамках заседания 35 активных членов ассамблеи были удостоены специальных удостоверений и юбилейных медалей в знак признания их заслуг в деле сохранения мира и согласия в стране.

Член совета, общественный деятель Асылы Осман в своей речи подчеркнула значимость ассамблеи как важного института, укрепляющего единство и согласие в обществе, и выразила уверенность в его дальнейшей успешной деятельности на благо страны.

В завершение председатель совета Марат Султангазиев поблагодарил всех участников и отметил приоритетные задачи ассамблеи на новом этапе. Он выразил уверенность, что АНК продолжит оставаться прочной опорой мира и стабильности в Казахстане.