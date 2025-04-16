30 лет на пути единства и согласия – в ЗКО прошло заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана

Сегодня состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области.

В нем приняли участие глава региона — председатель областной Ассамблеи Нариман Торегалиев, председатели и представители структурных подразделений, члены советов Аксакалов и Аналар, областных этнокультурных объединений, члены Клуба журналистов и Научно-экспертной группы, Ассамблея Жастары, а также представители СМИ.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Объединенные общими идеями и ценностями, мы уверенно преодолевали все трудности и вызовы. Свидетельством тому является участие нашего народа в антипаводковых мероприятиях, которая стала мощным фактором консолидации нации. Мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне. В основе нашей идеологии – Независимость государства и единство общества", – отметил в своем докладе аким области Нариман Торегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе заседания также выступили общественные заместители председателя Ассамблеи ЗКО. Они отметили, что в соответствии с поручением главы государства региональная Ассамблея ведет продуктивную работу по обеспечению стабильности.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе совета юбилейными медалями были награждены ветераны и заслуженные представители областной Ассамблеи, председатели этнокультурных объединений, а также активная молодежь.